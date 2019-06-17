25.4 C
Istanbul
17.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Meteoroloji'den 5 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji’den 5 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

birgun.net birgun.net

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde yağışa yol açan sistem, hafta sonuna kadar etkisini daha da artırarak sürecek.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’ta genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların yer yer kuvvetli ve şiddetli olması, hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. 

Yağışlar sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının da hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İlginizi çekebilir:  Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,674AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Ekrem İmamoğlu, TRT Haber canlı yayınına katılacak

birgun.net -
YSK kararı ile mazbatası iptal edilen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan...
Devamını Oku

Anadolu Efes final serisinde 3-2 öne geçti

birgun.net -
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe...
Devamını Oku

Ağrı’da aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan selde 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti.
Devamını Oku

Erdoğan: Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi, bu milletin, devletin valisine it diyor

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadim Dostlar Buluşması programında konuştu....
Devamını Oku

Rusya: Sınırlarımıza yaklaşan Amerikan B-52N’lere önleme yapıldı

birgun.net -
Su-27 savaş uçaklarının, Karadeniz ve Baltık Denizi yönünden Rusya sınırlarına yaklaşan Amerikan...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu’nun burs desteği sözüne İBB’den açıklama

birgun.net -
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir...
Devamını Oku

Arap Birliği Genel Sekreteri: Türkiye neo-Osmanlıcılık kisvesi altında Siyasal İslam’ı teşvik ediyor

birgun.net -
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ı Ortadoğu'da genişleme...
Devamını Oku

İstanbul seçimine 6 gün kaldı: İmamoğlu ve Yıldırım bugün ne yaptı?

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik iptal kararının...
Devamını Oku

İmamoğlu: Her şey çok güzel oldu

birgun.net -
YSK kararı ile mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de miting düzenledi. İmamoğlu...
Devamını Oku

CHP’li Ağbaba: Çalınan Türkiye’nin itibarıdır

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart'ta yapılan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi