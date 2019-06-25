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25.06.2019
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Meteorolojiden 9 il için sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurtta Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey, Giresun’un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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