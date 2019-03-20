20.03.2019
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Meteoroloji’den ‘buzlanma ve don’ uyarısı

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Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla’nın doğu, Burdur’un batı kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

Rüzgarın, ülke genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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