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19.07.2019
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Meteoroloji’den ‘çok kuvvetli’ yağış uyarısı

Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Öte yandan orta ve doğu Karadeniz genelinde kuvvetli, Ordu'da ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan’a yağış uyarısında bulundu.

Yağışların Samsun’un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarlar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin açıklamasında yağışların; Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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