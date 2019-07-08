23.1 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji’den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

birgun.net birgun.net

Edirne ve Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1’inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce beklenen sağanağın, Edirne’nin Meriç, Uzunköprü, İpsala ve Keşan ilçeleri ile Tekirdağ’ın Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Bu kentlerde yaşayanlardan olası su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İlginizi çekebilir:  Meteorolojiden sağanak uyarısı


BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,208AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

mor ve ötesi, Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenler için şarkı söyledi

HABER MERKEZİ -
Bugün Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşen mor ve ötesi Senfonik Konseri'nde 'Ölmez...
Devamını Oku

Nasuh Mahruki, AKUT’un onursal başkanlığından istifa etti

birgun.net -
AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanlığından 2016 yılında istifa eden derneğin kurucularından Nasuh...
Devamını Oku

Kadıköy’de ODTÜ eylemine polis müdahalesi

birgun.net -
İstanbul’da üniversitelilerin, ODTÜ’ye destek amacıyla Kadıköy’de düzenlediği eyleme polis saldırdı.
Devamını Oku

Reyhanlı’da derneğe ait depoda yangın: Yaralılar var

birgun.net -
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı.
Devamını Oku

Atilla Taş’tan Cüneyt Özdemir’e sert tepki

birgun.net -
Atilla Taş, "Ekrem İmamoğlu Atilla Taş'a bile röportaj verdi" diyen Cüneyt Özdemir'e...
Devamını Oku

Yunanistan’da yeni kabine belli oldu

birgun.net -
Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND)...
Devamını Oku

Hazine 12.3 milyar lira borçlandı

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya 12 milyar 317.5...
Devamını Oku

Ankara Barosu’ndan ODTÜ’deki ağaç katliamıyla ilgili açıklama

birgun.net -
Ankara Barosu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu...
Devamını Oku

Galatasaray, Fatih Terim’in sözleşmesini KAP’a bildirdi

birgun.net -
Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını KAP'a bildirdi. Terim yıllık 18 milyon...
Devamını Oku

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ gözaltına alındı

birgun.net -
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisinin, “Savaşa hayır demokratik çözüme evet” şiarıyla...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi