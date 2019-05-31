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01.06.2019
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Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

birgun.net birgun.net

Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Edirne, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Dersim ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Edirne, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Dersim ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Havanın diğer bölgelerde az bulutlu ve açık olması bekleniyor. 

Denizlerde fırtına beklenmezken, rüzgarın Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

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