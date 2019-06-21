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21.06.2019
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Meteoroloji’den iki bölge için sağanak uyarısı

birgun.net birgun.net

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale’nin güneyi hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden iki bölge için kuvvetli yağışa bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından uyarı yapılan bölgeler, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Samsun’un Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri. 

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.

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