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22.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Meteoroloji'den İstanbul için 'Çarşamba' uyarısı

Meteoroloji’den İstanbul için ‘Çarşamba’ uyarısı

birgun.net birgun.net

Türkiye sıcak havanın etkisinde. Yurt genelinde yüksek olan hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren belli yerlerde sağanak yağışa dönüşecek.

Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyi sağanak yağışın etkisi altında olacak.

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftanın ilk gününde Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Yurdun büyük kısmında bol güneşlenme olacak, bu durum hava sıcaklığına da yansıyor.

Sıcaklık Trakya ve Kıyı Ege’de 35 derecenin üzerine çıkacak Güneydoğu’da ise 40 dereceyi aşacak.

İSTANBUL’A ÇARŞAMBA YAĞMUR GELİYOR

Yurdun büyük kısmında sıcak hava salı günü de devam edecek ancak Trakya’dan yağışlı hava giriş yapacak.

Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

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