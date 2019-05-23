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24.05.2019
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Meteoroloji’den İstanbul için uyarı

Meteoroloji, İstanbul ve Marmara'nın doğusu için sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

birgun.net birgun.net

Meteoroloji, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Trakya’da yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörüldüğünü açıkladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara’nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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