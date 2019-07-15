Meteoroloji’den İstanbul için uyarı

Meteoroloji, İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışın saat 20:00 sularında sona ermesinin beklendiğini açıkladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek olan yağışın çarşamba günü tekrar etkili olacağı aktarıldı.

Yapılan tahminlere göre, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurdun bölgesinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.