18.8 C
Istanbul
15.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Meteoroloji’den İstanbul için uyarı

Meteoroloji, İstanbul'da etkili olan yağışın bu akşam sona ereceğini çarşamba günü yeniden yağış olacağını duyurdu.

birgun.net birgun.net

Meteoroloji, İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışın saat 20:00 sularında sona ermesinin beklendiğini açıkladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek olan yağışın çarşamba günü tekrar etkili olacağı aktarıldı.

Yapılan tahminlere göre, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurdun bölgesinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,341AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meteoroloji’den İstanbul için uyarı

birgun.net -
Meteoroloji, İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışın saat 20:00 sularında...
Devamını Oku

Yaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettiler

birgun.net -
Antalya'da, uyuz olduğu iddiasıyla, halıya sarılıp ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek,...
Devamını Oku

İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği’nde yapılan 15 Temmuz törenine katıldı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıl dönümü...
Devamını Oku

Wall Street Journal: Erdoğan, NATO yerine Putin’i tercih etti

birgun.net -
Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Türkiye'nin geçen hafta teslim aldığı S-400 hava...
Devamını Oku

AKP’li Savcı Sayan’dan yurttaşlara hakaret: ‘Hıyarlar, aptallar’

birgun.net -
Ağrı Belediye Başkanı AKP'li Savcı Sayan, sosyal medyada yer alan bir videoda...
Devamını Oku

AKP’li yazar kulis bilgilerini paylaştı: Erdoğan, Mehmet Şimşek’le görüştü

birgun.net -
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Abdullah Gül, Ali Babacan ve...
Devamını Oku

‘Ahlat Ağacı Kamera Arkası Belgeseli’ izleyicilerle buluştu

birgun.net -
Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı'nın setinde yaşananları ekranlara taşıyan üç...
Devamını Oku

Endonezya’da kargo gemisi limana çarptı: Yükleme kulesi yıkıldı

birgun.net -
Endonezya’da konteyner terminaline doğru yaklaştığı sırada kontrolden çıkan kargo gemisi limana  çarptı....
Devamını Oku

İDD’nden iş cinayetinde hayatını kaybeden Şakir İpek için Vatan Plastik önüne çağrı

birgun.net -
İşçi Dayanışma Derneği, görev tanımı olmadığı halde tamir için çıktığı çatıdan düşerek...
Devamını Oku

Samsun’da baraj gölünde toplu balık ölümleri

birgun.net -
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı göletinde sazan balıkları kıyıya vurdu. Toplu balık...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi