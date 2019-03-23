23.03.2019
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Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

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Hakkari, Bitlis, Muş ile Batman’ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak’ın doğusu için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının, yarın sabah etkisini artırarak Hakkari, Bitlis, Muş ile Batman’ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu’da da bu akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanakların, gece saatlerinde etkisini artırarak Diyarbakır, Urfa’nın doğusu, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek buzlanma, don, ani sel, su baskını ve bunlara bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KaynakAA

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