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22.05.2019
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Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

birgun.net birgun.net

Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, İzmir’in güneyi, Isparta, Sivas, Malatya, Maraş, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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