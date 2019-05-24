Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’nin sağanak ve yıldırım uyarısı yaptığı İstanbul’da, beklenen yağış sabahın ilk saatlerinde başladı. İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu. Bazı sürücüler ve yurttaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı yurttaşlar ise ilginç önlemler aldı. Sağanak yağış, yaklaşık 1 saat sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara’nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir’in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor.