Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan değerlendirmeye göre, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış olacak yerlerde sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminine göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Sinop’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri genelinde seyretmesi bekleniyor