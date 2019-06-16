Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminine göre bugün 27 ilde yağış bekleniyor.

Yağışların öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Balıkesir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.