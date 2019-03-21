Meteoroloji’den Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM tarafından hava durumu ile ilgili son dakika uyarısı geldi. Kuzey Ege için yapılan son dakika fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’ye göre, Kuzey Ege’de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

İlginizi çekebilir: Sağanak ve şiddetli rüzgar geliyor

Yurt genelinde yağış yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla’nın doğu ve Burdur’un batı kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul hava durumu

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul bugün parçalı bulutlu havanın etkisi altında olacak. Bununla birlikte sıcaklıkların da gün içerisinde 14 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.