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09.07.2019
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Meteoroloji’den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İstanbul ve Marmara çevresinde gök gürültülü şiddetli sağanak yağış geliyor.

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Meteoroloji’den Trakya, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’e şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yurdumuzun yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor” denildi.

Açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul’da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de görülmesi beklendiği kaydedildi. Sağanak ve gök gürültülü yağışların Cuma günü Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, Cumartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde etkili olduktan sonra Türkiye’yi terk etmesi beklendiği kaydedildi.

DOLU VE HORTUM RİSKİ

Meteoroloji’nin uyarısında, “Tahmin edilen yağışların yarın Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Perşembe günü Marmara’nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Açıklama şöyle devam etti:

“Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerimizde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (5 – 9 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Perşembe günü Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de önceleri güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden, Cuma günü ise Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin güneyinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50 – 80 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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