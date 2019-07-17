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17.07.2019
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

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Fotoğraf: AA

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. 

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Yağışların Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. 

Rüzgarın Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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