21.1 C
Istanbul
13.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

birgun.net birgun.net

İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Çanakkale, Sakarya, Muğla ve Malatya çevreleri ile Kırklareli’nin ve Tekirdağ’ın batı, Balıkesir’in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ülke genelinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşların, yıldırım, dolu, rüzgar, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İlginizi çekebilir:  Meteorolojiden yağış uyarıları


BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,611AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yıldırım tartışmayı neden kabul etti?

L. DOĞAN TILIÇ -
Başka ülkeler için sıradan bir olay olan adayların televizyon tartışmasını, biz en...
Devamını Oku

Aman dikkat!

FİKRİ SAĞLAR -
23 Haziran İBB başkanı seçimine giderken tüm dikkatler Ekrem İmamoğlu’nun üzerinde.
Devamını Oku

Hangi kentlerde su pahalı

ÖZGÜR GÜRBÜZ -
Su hayatımızın temel taşı. İklim kriziyle birlikte suyun önemi daha da artıyor....
Devamını Oku

Kentin dili

MURAT YAYKIN -
‘Kent dili’ derken: Değerli arkadaşım Ayşe Ayhan’ın; “Kentsel Müdahalenin Çeviri Etkinliği Bağlamında...
Devamını Oku

O kazanırsa demokrasi olur!

NAZIM ALPMAN -
Ülkemiz yine/yeniden gösterişli bir demokrasi sınavına doğru sürüklenerek ilerliyor. Beğeni düzeyi yüksek...
Devamını Oku

Reuters: Rusya ve Türkiye anlaştı, İdlib’de ateşkes sağlandı

birgun.net -
Suriye hükümet güçleri ile Rusya’ya ait savaş uçaklarının hedefindeki Türkiye sınırında bulunan...
Devamını Oku

Yıldırım’dan Uğur Dündar yanıtı: Şaşırtma yapmak istedim

birgun.net -
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ATV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Ekrem İmamoğlu ile yapılacak...
Devamını Oku

İmamoğlu: Bu şehrin işsizliğiyle mücadele edeceğiz

birgun.net -
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin işsizliğiyle mücadele edeceğiz, söz...
Devamını Oku

Bergama Demokrasi Platformu: “UNESCO Dünya Kültür Mirası yasaklarla değil özgürlüklerle anılmalıdır”

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞ31 Mart seçimlerinde AKP’ye geçen Bergama...
Devamını Oku

Erdoğan: Ankara ve İstanbul’da kaybetmedik, kazandık

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında açıklamalarda bulundu
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi