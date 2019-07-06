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06.07.2019
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

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Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. 

Karadeniz’de, havanın parçalı bulutlu olması tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan esmesi bekleniyor. 

Marmara’da havanın az bulutlu olacağı ve rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan eseceği tahmin ediliyor. 

Ege’de, az bulutlu havanın yanında, Kuzey ve Güney Ege’de rüzgar bekleniyor.

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Akdeniz’de havanın parçalı ve genelinin az bulutlu olması öngörülüyor. Rüzgarın Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi’nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan eseceği tahmin ediliyor. 

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