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10.06.2019
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Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarılara göre yurdun çeşitli bölgelerinde yerel dolu ve sağanaklar bekleniyor. Meteoroloji, yaptığı açıklamayla güncel uyarıların takip edilmesinin önemli olduğunu duyurdu.

Dün Ankara’da kendini gösteren sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi ve üç kişi hayatını kaybetti. Bugünden itibaren yurdun birçok bölgesinde sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Yağışlar haftanın son gününe kadar sürecek.

METEOROLOJİ’DEN SAĞANAK VE DOLU UYARISI

Hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde görülecek olan yağışların, özellikle Marmara’nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için kısa süreli tahminlerimiz ve uyarılarımızın takip edilmesi önem arz etmektedir.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın güney ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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