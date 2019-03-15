16.03.2019
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Meteorolojiden sağanak ve kar uyarıları

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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında olacak.

Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçeleri (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradi), öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, gece saatlerinde Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batı ve güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 10
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradı) kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 11
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14
  • Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 7
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 10
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