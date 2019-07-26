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27.07.2019
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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

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Giresun’un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize’nin yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun’un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize’nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Kaynak:AA

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