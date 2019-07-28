Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi web sitesinden 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Hafta genelinde güneşli hava etkili olsa da perşembe günü bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta sağanak yağış etkisini gösterecek.

Buna göre, yurt genelinde 1 Ağustos günden itibaren bazı sağanak yağış öngörülüyor.

Güneydoğu’da sıcaklık 40 dereceye ulaşacak

Cuma günü ise yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek derecede hissedilecek. Hava sıcaklığı buradaki illerde 40 dereceye ulaşması bekleniyor.