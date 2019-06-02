Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Bayram geneli için geçtiğimiz cuma günü hava durumu verilerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için saat vererek sağanak yağış uyarısında bulundu.

Belirli saat aralıklarında İstanbul başta olmak üzere bazı illerde hissedilecek olan yağışlı hava, arefe günü yerini bir müddet güneşe bırakacak, ardından yağış devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.