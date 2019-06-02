22.2 C
Istanbul
02.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere birçok kente sağanak yağış uyarısı yaptı.

birgun.net birgun.net

Bayram geneli için geçtiğimiz cuma günü hava durumu verilerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için saat vererek sağanak yağış uyarısında bulundu. 

Belirli saat aralıklarında İstanbul başta olmak üzere bazı illerde hissedilecek olan yağışlı hava, arefe günü yerini bir müddet güneşe bırakacak, ardından yağış devam edecek. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,332AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Bayram geneli için geçtiğimiz cuma günü hava durumu verilerini açıklayan Meteoroloji Genel...
Devamını Oku

LGS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı

birgun.net -
LGS kapsamında dün yapılan merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı....
Devamını Oku

Venedik’te kruvaziyer gemisi yolcu gemisine çarptı: Yaralılar var

birgun.net -
İtalya'nın Venedik kentinde kontrolden çıkan dev kruvaziyer gemisi, içerisinde yolcuların bulunduğu bir...
Devamını Oku

Irak’ta bir Fransa vatandaşına daha IŞİD üyeliğinden idam kararı

birgun.net -
Irak'ta tutuklu bulunan Fransa vatandaşı IŞİD'lilerle ilgili bir idam kararı daha geldi. ...
Devamını Oku

İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasında yarın oynanacak maç...
Devamını Oku

‘Bu bilişime fazla kafa yorarsan sıyırırsın’ diyen Binali Yıldırım 10 GB internet vaat etti

birgun.net -
23 Haziran seçimlerinde AKP'nin İBB adayı olan Binali Yıldırım yeni bir vaatte...
Devamını Oku

Çin: ABD ile savaş dünyayı felakete sürükler

birgun.net -
ABD'nin Çin'e uyguladığı ticari yaptırımlar sürerken Tayvan ve Çin Denizi'nde yaşanan güvenlik...
Devamını Oku

“Anadolu basınının can suyu kesilmesin”

birgun.net -
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner, Yeni Yargı...
Devamını Oku

Tarih bir kez daha Kırmızı

birgun.net -
VOLKAN ATEŞ@atessvolkannŞampiyonlar Ligi...
Devamını Oku

105. yaşında ‘Haydi Raşiiiiit’

birgun.net -
KADİR İNCESUOrhan Kemal’in futbola olan tutkusunu meraklısı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi