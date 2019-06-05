22.9 C
Istanbul
05.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan hava durumu açıklamasına göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

birgun.net birgun.net

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz’in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli’nin batı kesimleri ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA TAHMİNİ

İSTANBUL °C, 27°C 
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 30°C 
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C 
Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C 
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 26°C 
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C 
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

URFA °C, 37°C 
Az bulutlu ve açık

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,442AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Anadolu Efes finalde

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray'ı deplasmanda 78-72 yenerek seride 3-0...
Devamını Oku

Diyarbakır Katliamı sonrasında yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

birgun.net -
Diyarbakır’da, HDP’nin 5 Haziran 2015 günü yaptığı mitinge düzenlenen, 5 kişinin ölümü, 400...
Devamını Oku

KESK İzmir: İntihar ve ölümlerin sorumlusu AKP iktidarıdır

BİRGÜN İZMİR -
Berkay Sağolİzmir’de KHK’ler ile ihraç edilen kamu...
Devamını Oku

Everest’te yapılan temizlik çalışmasında 4 cansız dağcı bulundu

birgun.net -
Everest Dağı'nda yapılan temizlikte yaklaşık 11 ton çöp toplanırken, çalışmalar sırasında 4...
Devamını Oku

Sudan’daki ordu müdahalesinde ölü sayısı ‘100’e yükseldi

birgun.net -
Sudan'daki muhalif gruplar arasında yer alan doktorlar, ordunun başkent Hartum'daki demokrasi yanlısı...
Devamını Oku

Kadıköy’de Hitler kostümüyle gezen kişiye yurttaşlardan tepki

HABER MERKEZİ -
Kadıköy'de Hitler kostümü giyerek insanlarla fotoğraf çekilmek isteyen bir kişiye halk tepki...
Devamını Oku

Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 53 kişi öldü, 355 kişi yaralandı

birgun.net -
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan...
Devamını Oku

ABD, Küba’ya grup turlarını ve yolcu gemilerini yasakladı

birgun.net -
Donald Trump yönetimi, ABD'den Küba'ya grup turlarına ve yolcu gemilerine bugünden itibaren...
Devamını Oku

AKP’li Eroğlu: CHP’nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, halkın oylarıyla seçilen İstanbul...
Devamını Oku

Renan Koen’den Madrid’de piyano resitali

birgun.net -
Piyanist Renan Koen, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin öncülüğünde düzenlenen bir etkinlikte İspanya'nın başkenti...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi