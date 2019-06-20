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20.06.2019
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Meteoroloji’den sel uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, Akdeniz ve iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar dolayısıyla olası sel ve su basması riskine karşı uyarı yapıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Balıkesir, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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