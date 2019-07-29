Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı

Temmuz Ayı genelinin serin ve yer yer yağışlı geçmesinin ardından yapılan son uyarılara göre Ağustos ayının sıcaklık olarak Temmuz ayı ortalamasının üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölge ayırt etmeksizin sıcaklıklara dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun güneşten dolayı oluşabilecek sıkıntılara karşı da yurttaşların tedbirli olmasını istedi. Ağrı ve çevresinde kısa süreli sağanak yağışlara dikkat çeken kurum, ani sel, su baskını gibi tehlikelere karşı da yurttaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Batı ve güneybatı, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.