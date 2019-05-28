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28.05.2019
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Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artıyor.

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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin genelinde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artıyor. Türkiye’nin büyük bölümünün güneşli olacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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