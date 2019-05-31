Meteorolojiden son dakika yağış uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Ankara, Konya ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği, akşam saatlerinde Bilecik, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyon karahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz bölümünün yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
BAYBURT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık****