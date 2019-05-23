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23.05.2019
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Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey Ege'den başlayarak Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde toz taşınımı ve sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyo

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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey Ege’den başlayarak Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde toz taşınımı ve sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Toz taşınımı uyarısı 

Bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerimizden başlayarak Ege, Batı Akdeniz, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde günü akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı 

Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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