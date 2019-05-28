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28.05.2019
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Meteoroloji’den uyarı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın

Meteoroloji, Afrika sıcaklarının etkisi altındaki bölgelerde belirli saatler içerisinde hastaların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum başta olmak üzere tüm Ege sahillerinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında artacağını bu nedenle hastaların, yaşlıların ve çocukların belirli saatlerde dışarı çıkmaması gerektiği yönünde uyarı yapıldı. 

Açıklamaya göre, Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıklarının 10 derece kadar artacağı öğrenildi. Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının artacağı uyarısı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.”

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