24.5 C
Istanbul
04.08.2019
Anasayfa GÜNCEL Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyor

Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

birgun.net birgun.net

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Kütahya, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçeleri, Sakarya’nın doğusu, Samsun’un doğu ilçeleri ve Tokat’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 km/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın Batı ve kuzeybatı, güney kesimlerde yer yer güneybatı, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İlginizi çekebilir:  Marmara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

Öte yandan kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji açıklamasında “Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçeleri, Sakarya’nın doğusu, Samsun’un doğu ilçeleri ve Tokat’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 km/m2) olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,806AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyor

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Bayburt...
Devamını Oku

Termik santral bir köyü yok ediyor

DİLARA ŞİMŞEK -
Muğla’da Bereket Enerjiye ait Yatağan Termik Santralı’na kömür sağlayan maden ocaklarının doğa,...
Devamını Oku

Devrek Şelaleleri keşfedilmeyi bekliyor

birgun.net -
İbrahim Tığ / DevrekZonguldak Devrek’e bağlı Tosunlar...
Devamını Oku

Kayseri’de kadın cinayeti: ‘O kurşun hepimize sıkıldı’

birgun.net -
KAYSERİ’de ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay (36) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gülay...
Devamını Oku

Düzköylüler hukuk mücadelesine başlıyor

Burcu Cansu -
Trabzon’un Düzköy ilçesinde, Çalköy, Gökçeler, Çiğdemli ve Taşoğacı sınırında Kale Deresi üzerinde...
Devamını Oku

AKP’de akraba atamaları son sürat: Baba, kardeş ve kuzen üniversiteye atanmış

birgun.net -
Baran DönerSon günlerde peş peşe ortaya çıkan...
Devamını Oku

Ev hayali 15 yıllık esarete neden olmasın

Ozan Gündoğdu -
Son 1 ay içinde halkın zorunlu giderlerine zam üstüne zam geldi. Sırasıyla...
Devamını Oku

Klasik psikolojiden modern psikolojiye

birgun.net -
Röportaj: Mualla UÇMANERKlasik psikolojiden modern psikolojiye kadar...
Devamını Oku

Yaşayan insanlara ihtiyacımız var

birgun.net -
Röportaj: Yağmur AÇMANCIOnur Akyıl’ın kitabı bir saatçi...
Devamını Oku

Vedat’ı vuran mermi çekirdeği kayıpmış!

DİLAN ESEN -
Hakkari’nin Derecik ilçesinin Çemurk köyünde kaçan hayvanlarını ararken, askerler tarafından açılan ateş...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi