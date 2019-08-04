Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Kütahya, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçeleri, Sakarya’nın doğusu, Samsun’un doğu ilçeleri ve Tokat’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 km/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın Batı ve kuzeybatı, güney kesimlerde yer yer güneybatı, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Öte yandan kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji açıklamasında “Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçeleri, Sakarya’nın doğusu, Samsun’un doğu ilçeleri ve Tokat’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 km/m2) olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.