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27.03.2019
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Meteorolojiden yağış uyarısı

birgun.net birgun.net

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ise parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı bulutlu 16
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
  • İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 19
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 17
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
  • Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 8
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
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