23.03.2019
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Metin Uca ve Cahit Berkay’dan Alper Taş’a destek

birgun.net birgun.net

İsmi Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına açıklandığı günden bu yana toplumun büyük ilgisiyle karşılaşan Alper Taş’a destekler sürüyor. Eski gazeteci Metin Uca ve sanatçı Cahit Berkay da Taş’a destek verenler arasında.

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Alper Taş’a kefil olduğunu söyleyen Uca şu ifadeleri kullandı:

“Tavrımı hiçbir zaman saklamış bir adam değilim. Ne olduğum, kim olduğum belli. Allah’tan benim sevdiğim bütün güzel insanlar da destek verdiler. Ben de net, açık, efendice söylüyorum, ben namuslu adamların yanındayım. Kefilim, yanındayım bunun için tanımam da gerekmiyor. Eğer bu bir katkıysa ben bu katkıyı vereceğim.”

“Benim umudum çok fazla”

Usta sanatçı Cahit Berkay ise “Alper Taş kardeşime tüm yüreğimle inanıyorum ve onu destekliyorum. Bu yüzden zaten burada, yanındayım. Benim umudum çok fazla, inşallah bu sefer alacağız” dedi.

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