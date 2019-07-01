Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasının ardından AKP dönemi kadrolarından bürokrat olan yöneticilerin istifaları sürüyor. Son olarak İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kutlu veda mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.”

İstanbul’lu aziz hemşehrilerime saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/fMFzJkS4Qi — Kasım KUTLU KOTİL (@kasimkotilkutlu) July 1, 2019

SEÇİM SÜRECİNDE İMAMOĞLU ALEYHİNDE ÇALIŞMIŞTI

Kasım Kutlu, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilen 31 Mart seçimlerinin ardından metro çalışanlarına yönelik bir mesaj atmış ve “Paralel yapının son hücrelerinin seçim operasyonu ile İstanbul halkının sandıkta verdiği kararı cebren ve hile ile değiştirmeye, İstanbul halkının demokrasi kararını manipüle etmeye çalışanlara karşı hep birlikte dimdik duracağız. Sandıkta kazandığımızı masada kaybetmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İLK İSTİFA DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde de İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu, görevinden istifa ederek ayrılmıştı. Hacıoğlu, seçim kampanyası sürecinde

“Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanı kabul etmiyorum” açıklamasıyla gündeme gelmişti.