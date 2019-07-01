25.8 C
Istanbul
01.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

birgun.net birgun.net

Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasının ardından AKP dönemi kadrolarından bürokrat olan yöneticilerin istifaları sürüyor. Son olarak İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kutlu veda mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.”

SEÇİM SÜRECİNDE İMAMOĞLU ALEYHİNDE ÇALIŞMIŞTI

Kasım Kutlu, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilen 31 Mart seçimlerinin ardından metro çalışanlarına yönelik bir mesaj atmış ve “Paralel yapının son hücrelerinin seçim operasyonu ile İstanbul halkının sandıkta verdiği kararı cebren ve hile ile değiştirmeye, İstanbul halkının demokrasi kararını manipüle etmeye çalışanlara karşı hep birlikte dimdik duracağız. Sandıkta kazandığımızı masada kaybetmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İLK İSTİFA DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde de İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu, görevinden istifa ederek ayrılmıştı. Hacıoğlu, seçim kampanyası sürecinde
“Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanı kabul etmiyorum” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

İmamoğlu’nu başkan kabul etmeyen İSPARK müdürü istifa etti

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,074AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Fenerbahçe, Allahyar ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

birgun.net -
Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Devamını Oku

Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

birgun.net -
Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu,...
Devamını Oku

Mersin’de orman yangını

birgun.net -
Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.Alınan bilgiye göre,...
Devamını Oku

18 bin lira maaş bağlanan Arınç tepki gösterenlere ‘edepsiz’ dedi

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil...
Devamını Oku

‘Suriyeli’ paylaşımlarına 5 gözaltı

Hakan Demir -
Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 5 kişi...
Devamını Oku

Araştırma Komisyonu faytonları inceleyecek

birgun.net -
Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, faytonlara sürülen atların durumunu incelemek üzere 3 Temmuz Çarşamba...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Yeni fikirler İzmir’den tüm dünyaya yayılacak

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen...
Devamını Oku

ÇAYKUR ikinci sürgünde yaş çay alım kotasını düşürdü

birgun.net -
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına...
Devamını Oku

Gaziemir Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

BİRGÜN İZMİR -
Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle memur personelin...
Devamını Oku

Adana’da orman yangını

birgun.net -
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi