Metrobüste genç kadını taciz eden erkek: Kalabalıkta gayriihtiyari ereksiyon yaşadım, idrarımı kaçırdım

İstanbul’da metrobüste 35 yaşındaki Kenan T., 20 yaşındaki A.B.’ye cinsel tacizde bulundu.

Pantolonunun önü ıslanan Kenan T., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve ‘kalabalıkta gayriihtiyari ereksiyon yaşadığını, idrarını kaçırdığını’ iddia etti.

Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

“20 yaşındaki A.B. isimli genç kadın 30 Mayıs günü metrobüse bindi. Yolculuk esnasında 35 yaşındaki şüpheli Kenan T. de müştekinin arkasına geçerek cinsel tacizde bulundu.

Bu sırada pantolonu ıslanan şüpheli Kenan T.’yi daha önce de rahatsız ettiği S.A. fark etti ve bağırmaya başladı.

Bu durum üzerine müşteki A.B. arkasını dönerek şüpheliyi gördü ve Kenan T.’nin ön kısmının ıslandığını fark etti. Olayın büyümesinin ardından güvenlik görevlilerince şüpheli gözaltına alındı. A.B. olay ardından Kenan T.’den şikayetçi oldu.”

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Kenan T. alınan savunmasında, metrobüs içerisindeki kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayriihtiyarı ereksiyon yaşadığını, ön kısmına idrarını kaçırdığını, suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Tanık S.A. ise alınan beyanlarında olayı doğruladı.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı ‘Cinsel Saldırı’ ve ‘Hayasızca Hareketler’ suçlarını işlediğini belirterek hapis cezası talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Bilindiği gibi geçen aylarda İstanbul Avcılar’da buna benzer bir durum meydana gelmişti. İstanbul’da, metrobüste cinsel saldırıya maruz bırakılan kadın, tacizcisini ifşa etmişti. Kadının çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen polis, cinsel saldırının failini gözaltına almıştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Fatih Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.