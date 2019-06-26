26.4 C
Istanbul
26.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Metropoll'den 'başkanlık sistemi referandumu' anketi

Metropoll’den ‘başkanlık sistemi referandumu’ anketi

birgun.net birgun.net

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Metropoll Araştırma Şirketi’nin 14-15 Haziran tarihlerinde İstanbul’da 1613 kişi ile yaptığı son anketin verilerini paylaştı. Ankete göre bugün başkanlık sistemi referandumu yapılsa, yurttaşların yüzde 58.6’sı parlamenter sistemi seçiyor.

Özkök yazısında “‘Cumhur ittifakı’nın iki ortağından AK Parti’de yüzde 13, MHP’de ise yüzde 41 gibi bir grup da “’başkanlık sisteminin yararlı olmadığı’ görüşünde” bilgisine de yer verdi.

Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Aynı referandum bugün yapılsa başkanlık sistemini mi yoksa parlamenter sistemi mi tercih edersiniz?”

Parlamenter sistemi: Yüzde 58.6

Başkanlık sistemini: Yüzde 39.4

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 2

*

Bir karşılaştırma yapabilmeniz için İstanbul’a ait şu iki bilgiyi de vereyim.

Aynı soru nisan ayında sorulduğunda ’Parlamenter sistem’ diyenlerin oyu yüzde 56.6 iken, bu oran haziran ayında 2 puan artmış.

Yani ilk seçimi iptal kararının da 2 puanlık etkisi olmuş.

*

2017 referandumunda İstanbul’da ’başkanlık sistemine evet’ diyenlerin oyu yüzde 48.65…

’Hayır’ diyenlerin oyu ise yüzde 51.35’ti…

Bu demektir ki ’parlamenter sistem’ isteyenlerin oyu iki yıl içinde 8 puan yükselmiş.”

İlginizi çekebilir:  23 Haziran için en yakın ve en uzak sonuçları veren anket şirketleri

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,945AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Metropoll’den ‘başkanlık sistemi referandumu’ anketi

birgun.net -
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Metropoll Araştırma Şirketi'nin 14-15 Haziran tarihlerinde İstanbul'da 1613...
Devamını Oku

2019 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu

birgun.net -
Varlık dergisinin yayına başladığı 1933 yılından bugüne kadar sürdürdüğü ‘edebiyatımıza yeni değerler...
Devamını Oku

Başlangıçta kaygı vardı

birgun.net -
Yunus Emre CerenBu yıl nisan ayında felsefe...
Devamını Oku

Kosta Rika’da 6,2 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Kosta Rika’da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can kaybı...
Devamını Oku

Sinemaya ilgi azaldı; tiyatro yükselişte

Burak Abatay -
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ait sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı....
Devamını Oku

Marmara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve...
Devamını Oku

‘Yoksulluk kanser nedeni’

birgun.net -
Kriz-Kanser Döngüsü adını verdiği multidisipliner çalışmalar yapan Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem,...
Devamını Oku

Önce nefes almamız şimdi de konuşmamız engellendi

birgun.net -
Aycan KARADAĞUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer...
Devamını Oku

Trans yağa 2 gram sınırlaması geliyor

birgun.net -
Sağlık Bakanlığı, kalp hastalığı, obezite, diyabet riskini artırması nedeniyle trans yağ kullanımının...
Devamını Oku

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sokak hayvanları için çalıştay

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sokak hayvanları için ilk kez bir çalıştay düzenleyecek....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi