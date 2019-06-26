Metropoll’den ‘başkanlık sistemi referandumu’ anketi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Metropoll Araştırma Şirketi’nin 14-15 Haziran tarihlerinde İstanbul’da 1613 kişi ile yaptığı son anketin verilerini paylaştı. Ankete göre bugün başkanlık sistemi referandumu yapılsa, yurttaşların yüzde 58.6’sı parlamenter sistemi seçiyor.

Özkök yazısında “‘Cumhur ittifakı’nın iki ortağından AK Parti’de yüzde 13, MHP’de ise yüzde 41 gibi bir grup da “’başkanlık sisteminin yararlı olmadığı’ görüşünde” bilgisine de yer verdi.

Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Aynı referandum bugün yapılsa başkanlık sistemini mi yoksa parlamenter sistemi mi tercih edersiniz?”

Parlamenter sistemi: Yüzde 58.6

Başkanlık sistemini: Yüzde 39.4

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 2

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Bir karşılaştırma yapabilmeniz için İstanbul’a ait şu iki bilgiyi de vereyim.

Aynı soru nisan ayında sorulduğunda ’Parlamenter sistem’ diyenlerin oyu yüzde 56.6 iken, bu oran haziran ayında 2 puan artmış.

Yani ilk seçimi iptal kararının da 2 puanlık etkisi olmuş.

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2017 referandumunda İstanbul’da ’başkanlık sistemine evet’ diyenlerin oyu yüzde 48.65…

’Hayır’ diyenlerin oyu ise yüzde 51.35’ti…

Bu demektir ki ’parlamenter sistem’ isteyenlerin oyu iki yıl içinde 8 puan yükselmiş.”