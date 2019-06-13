Mevsimlik işçilerin emeklilik zaferi

İzmir’in Menderes ilçesindeki bir tatil köyünde 17 yıl sigortasız olarak çalıştırılan iki mevsimlik işçi, geçmişe dönük çalışma günlerinin SGK’ye bildirilmesine ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından onanmasıyla emekliliğe hak kazandı.

Gümüldür’deki tatil köyünde lojmanda kalan Asuman Bayraktar, yaz sezonlarında kat görevlisi ve kat şefi olarak çalıştı. Bayraktar, 2015’te avukatı aracılığıyla iş mahkemesine başvurarak 17 yıl boyunca sigortasız çalıştırıldığını, çalıştığı günlerin SGK’ye bildirilmediğini belirterek, bu günlerin tespit edilmesi için talepte bulundu.

İzmir 14. İş Mahkemesi, Bayraktar’ın çalıştığı günlerin SGK’ye bildirilmediği tespit edildiğinden davanın kabulüne karar verdi. SGK avukatı kararın kaldırılmasını ve davanın reddini istedi.

YARGITAY KARARI ONADI

İstinaf mahkemesi SGK avukatının talebini reddederek, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi de istinaf mahkemesinin kararını usul ve kanuna uygun bularak, oy birliğiyle hükmün onanmasına kararlaştırdı.

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Kararın kesinleşmesinin ardından emekliliğe hak kazanan Bayraktar’a maaş bağlandı. Aynı işyerinde 17 yıl boyunca sigortasız çalıştırılan Nejla Bilgin de benzer süreçlerden geçerek emekli edildi. Farklı tarihlerde sigortasız çalıştırılan 3 işçinin de mahkeme sürecinin devam ettiği belirtildi.

HAYAL BİLE EDEMİYORLARDI

İşçilerin avukatı Ahmet Çam,Ege Bölgesi’nde özellikle tarım ve turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırma yönteminin yaygın olduğunu, sigortasız çalıştırılan işçilerin bu haklarını almak için hukuki mücadele vermeleri gerektiğini söyledi. Yargılamaların ardından birçok insanın emekli olmaya hak kazandığına işaret eden Çam, “Emekli olma hayalini bile kuramayan müvekkillerimizden ikisi, davaların Yargıtay tarafından onanması neticesinde emekli oldu ve emekli maaşlarını alıyor. Bu bizim için sevindirici bir olay” ifadelerini kullandı.