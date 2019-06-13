24.8 C
Istanbul
13.06.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI Mevsimlik işçilerin emeklilik zaferi

Mevsimlik işçilerin emeklilik zaferi

birgun.net birgun.net
İşçilerin avukatı Çam, sigortasız çalıştırılan işçilerin emeklilik hakkı için hukuki mücadele vermesi gerektiğini söyledi.

İzmir’in Menderes ilçesindeki bir tatil köyünde 17 yıl sigortasız olarak çalıştırılan iki mevsimlik işçi, geçmişe dönük çalışma günlerinin SGK’ye bildirilmesine ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından onanmasıyla emekliliğe hak kazandı.

Gümüldür’deki tatil köyünde lojmanda kalan Asuman Bayraktar, yaz sezonlarında kat görevlisi ve kat şefi olarak çalıştı. Bayraktar, 2015’te avukatı aracılığıyla iş mahkemesine başvurarak 17 yıl boyunca sigortasız çalıştırıldığını, çalıştığı günlerin SGK’ye bildirilmediğini belirterek, bu günlerin tespit edilmesi için talepte bulundu.

İzmir 14. İş Mahkemesi, Bayraktar’ın çalıştığı günlerin SGK’ye bildirilmediği tespit edildiğinden davanın kabulüne karar verdi. SGK avukatı kararın kaldırılmasını ve davanın reddini istedi.

YARGITAY KARARI ONADI

İstinaf mahkemesi SGK avukatının talebini reddederek, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi de istinaf mahkemesinin kararını usul ve kanuna uygun bularak, oy birliğiyle hükmün onanmasına kararlaştırdı.

İlginizi çekebilir:  Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava

Kararın kesinleşmesinin ardından emekliliğe hak kazanan Bayraktar’a maaş bağlandı. Aynı işyerinde 17 yıl boyunca sigortasız çalıştırılan Nejla Bilgin de benzer süreçlerden geçerek emekli edildi. Farklı tarihlerde sigortasız çalıştırılan 3 işçinin de mahkeme sürecinin devam ettiği belirtildi.

HAYAL BİLE EDEMİYORLARDI

İşçilerin avukatı Ahmet Çam,Ege Bölgesi’nde özellikle tarım ve turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırma yönteminin yaygın olduğunu, sigortasız çalıştırılan işçilerin bu haklarını almak için hukuki mücadele vermeleri gerektiğini söyledi. Yargılamaların ardından birçok insanın emekli olmaya hak kazandığına işaret eden Çam, “Emekli olma hayalini bile kuramayan müvekkillerimizden ikisi, davaların Yargıtay tarafından onanması neticesinde emekli oldu ve emekli maaşlarını alıyor. Bu bizim için sevindirici bir olay” ifadelerini kullandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,621AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

ABD, Umman Körfezi’ndeki tanker patlamasından İran’ı sorumlu tuttu

HABER MERKEZİ -
Umman Körfezi'nde bugün meydana gelen patlamayla ilgili ABD'den açıklama geldi.
Devamını Oku

Hulusi Akar, İYİ Parti grubunu ziyaret etti

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti.
Devamını Oku

BDDK’nin şikayetiyle 50 gazeteci ve yazara dava açıldı: Kriz var ama kriz var demek yasak

Ozan Gündoğdu -
Aralarında Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu...
Devamını Oku

Berfin Yıldız’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

birgun.net -
Bolu'nun Gerede ilçesinde 18 yaşındaki Berfin Yıldız'ı başına tabancayla ateş ederek öldüren...
Devamını Oku

Darbe girişiminde JÖAK’ta görevli 9 asker hakkında hapis cezası

birgun.net -
Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda...
Devamını Oku

Sevgilisi için uçağın tuvaletine ihbar mektubu koydu, müebbet hapis cezası aldı

birgun.net -
Hindistan'da sevgilisini daha fazla görebilmek için bindiği uçağın tuvaletine "Uçakta 12 korsan...
Devamını Oku

İbrahim Kalın’dan Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalar: ABD’nin mektubu sızdırması ciddiyetsizlik

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yapıyor.
Devamını Oku

Özgür Özel, Süleyman Soylu’nun traş olduğu berberle görüştü: İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık

birgun.net -
CHP milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun traş olduğu berberle görüşerek...
Devamını Oku

Rusya’dan İdlib açıklaması: Türkiye’nin verdiği koordinatlarla teröristleri vurduk

birgun.net -
Rusya, Türkiye'nin verdiği koordinatlar doğrultusunda Suriye'nin İdlib bölgesinde operasyon düzenlediğini açıkladı.
Devamını Oku

TFF’den beIN Sports açıklaması

birgun.net -
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluş beIN Sports'la ilgili bir açıklama yayınladı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi