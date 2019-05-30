İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ‘Meydan Beşiktaş’ta çalışan Gaye Akıl isimli kadın, mal sahibi Şahin Şeker’in kendisine ve bir erkek çalışana şiddet uyguladığını açıkladı ve görüntü yayınladı. Mal sahibi Şahin Şeker, görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından ve şikâyet üzerine gözaltına alındı.

Evrensel’in haberine göre; Meydan Beşiktaş’ın mal sahibi Şahin Şeker’in, müşterilerin giriş yaptığı bölgede çalışan personellerini ‘Ben gelince neden ayağa kalkmadınız’ diyerek darbettiği iddia edildi.

Meydan Beşiktaş’ta Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl isimli çalışan yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Mal sahibi tarafından darbedildiğini belirten Akıl, savcılıktan bir dönüş beklediğine vurgu yaptı.

DOROCK XL: MARKAMIZI ALANDAN ÇEKTİK

Görüntülerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Dorock XL, darp olayını gerçekleştiren Şahin Şeker’in, Beşiktaş Dorock XL markasının kullandığı otopark alanın mal sahibi olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, “Şahin Şeker, Dorock XL çalışanını darp etmiştir. Dorock XL markası Gaye Hanımı’ın en başından beri yanında yer almıştır ve markasını aynı gece alandan çekmiştir.” denildi.

Darbedilen Gaye Akıl da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Küçük bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Yaklaşık 5 yıldır Dorock XL markasıyla çalışıyorum. Olayın yaşandığı andan itibaren Dorock XL yönetimi hep yanımda oldu ve sırf bu olaydan dolayı olay gecesi marka adını Meydan Beşiktaş’tan çekti.”

SALDIRGAN: ANİ ÖFKE PATLAMALARI YAŞIYORUM

Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından eğlence mekanı sahibi Şahin Şeker bu sabah gözaltına alındı. Şeker, daha sonra adliyeye sevk edildi

Şeker’in emniyette polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, “Olay günü işyerine girdiğim zaman sinirliydim. Bilet satış bölgesinden geçerken, Gaye Akıl’la kısa bir tartışma yaşadım ve oradan ayrıldım. Yaşananlara moralim çok bozuldu ve arkadaşlara nasihat vermek için geri döndüğümde bu iki kişinin alaycı tavırlarıyla karşılaştım. Bilet kesen Enver D. ile konuşmak istediğim sırada Gaye Akıl olaya karışarak müdahale etti. Bu sırada kendimi kaybettim ve bu tatsız olaylar yaşandı. Son zamanlarda şirkette meydana gelen maddi anlamdaki olumsuzluklar tansiyon hastalığımı tetikledi ve ani öfke patlamaları yaşıyorum. Yaşananlar için çok üzgünüm. Bu olay dışında Gaye Akıl ve Enver D. ile ilgili şahsi bir husumetim bulunmuyor. Yaşananlardan pişmanım” dediği öğrenildi.