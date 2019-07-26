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26.07.2019
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Meyve ağaçları sökülüyor

Turgutlu’da erik üreticisi umduğunu bulamıyor. Maliyetini karşılayamayan çiftçiler ağaçlarını birer birer sökmeye başladı. Kesilen ağaçlardan elde edilen odunlar ise fırıncılara satılıyor

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Manisa Turgutlu’da, erikte umduğunu bulamayan üreticiler, ağaçlarını köklemeye başladı. Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle masraflarını bile karşılayamayan erik üreticileri, kestikleri ağaçları odun olarak fırınlara satıyor.

Turgutlu Ovası’ndaki toplam 10 bin dönümlük alanda erik yetiştirilen ilçede, girdi maliyetlerinin yüksekliğinin üreticiler, sıkıntı yaşıyor. Hasadın ardından önce kilosunu 8 liradan sattıkları papaz eriğin kilosunun 5 liraya kadar düştüğünü belirten Fadıl Hız, Bostanlık mevkisindeki 14 dönümlük bahçesinde bulunan 300 erik ağacını kestirdi. Son yıllarda artan girdi maliyetleri nedeniyle erik üreticiliğinin kazanç kapısı olmaktan çıktığını öne süren Hız, şunları söyledi:

“Erik bahçesine bakmak oldukça zorlaştı. Bakımdan ziyade ürün toplama ve satış yapmak artık çekilmez bir hal aldı. Erik bir yıl ürün veriyor, bir yıl vermiyor ya da soğuk hava vurunca erikler yanıyor. Bu yıl erik yetiştirebilmek için 15 bin lirası işçilik, 12 bin lirası gübre, 3 bin lirası ilaç, 3 bin lirası budama, 4 bin lirası da diğer giderler olmak üzere 37 bin lira harcama yaptım. Mahsulü sattığımda elime geçen 50 bin lira. O da eriğin altın çağını yaşıyor olması nedeniyle ve ilk topladığımızda kilosunu 8 liradan satabildiğimiz için. Yani masraflar çıktıktan sonra bize kalan 13 bin lira. Artık, karlı olmaktan çıkması nedeniyle erik bahçelerini bozarak domates, patlıcan, biber, buğday gibi diğer tarla ürünlerine ya da cevize yönelmeye başlayacağız.”

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‘KESİM İÇİN TALEBE YETİŞEMİYORUZ’

Ağaç kesimi yapan Erol Çakmak, Turgutlu tarımının gözde ürünlerinden olan eriğin son yıllarda cazibesini kaybetmeye başladığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bu sezon erik yetiştirmekten vazgeçen çiftçilerin sayısında artış var. Ağaçları kestirmek isteyenlerin sayısında artış var. Talebe yetişemediğim için kesim için çiftçilere gün vermek durumunda kalıyoruz. Üzülerek bu işi yapıyoruz. Ancak çiftçilerin istekleri bu doğrultuda olunca bize de işimizi yapmaktan başka çare kalmıyor.” Çakmak, kesime önce dallardan başladıklarını ardından da gövdeyle devam ettiklerini, son olarak da iş makineleriyle kökleri çıkardıklarını aktarıp, “Ardından kesilen bu ağaçlar küçük parçalara ayrılıp, odun haline getiriliyor. Bahçe sahipleri bu odunları fırınlara satıyor” dedi.

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