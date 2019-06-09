Mezarlık ziyaretine soruşturma

HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanları ve yöneticileri hakkında Şeker Bayramı arifesinde “talimatla” mezarlık ziyaretinde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeker Bayramı arefesinde Yeniköy Mezarlığı’nda mezarlık ziyaretinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eşbaşkanları Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyyat Ceylan’la birlikte parti yöneticileri ve üyeleri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesini, HDP’lilerin “talimatla” mezarlık ziyaretinde bulundukları iddiası oluşturdu.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Haklarında soruşturma açılan isimler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.

İfadeye çağrılanlar arasında HDP İl Eşbaşkanları Uyanık ve Ceylan, partinin il yöneticileri Mehmet Bakır, Abdullah Arkan, Sait Demir, Ali İhsan Karahan, Vahap Günay, Ali Atman, Yüksel Elmas, Basit Bat, Nurettin Bakan, Kemal Baran, Murat Kılıç ve İrfan Soner yer aldı.

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Kuşatılmaya çalışılıyor

Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiğini belirten HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hülya Alökmen Uyanık, şunları söyledi:

“Biz gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Arife gününde mezarlık ziyaretine gittik. Biz bir geleneği sürdürürken bunun talimatla yapıldığı iddiası ile soruşturma başlatıldı. Sosyal medya paylaşımları ve bir haber sitesinde yayımlanan haber gerekçe gösterilerek propaganda yaptığımız iddiası ile ifade verdik.

İfademde bunun bir gelenek olduğunu belirttim. İfade verirken de ‘Neden gittiniz’, ‘Size kim talimat verdi?’ gibi sorular soruldu. Bu ziyaretlerin talimat olmadığını vurguladık. Bayramda da rutin bayramlaşma ziyaretlerinde bulunduğumuzu anlattım.

Bir yandan açılım söyleminden bahsedilirken diğer yandan da HDP’nin halkla bütünleşmemesi için kuşatma altına alınmaya çalışılıyor.”