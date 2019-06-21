Mezarlıkta betona dizili cansız 23 kaplumbağa bulundu

Isparta’da, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü bulundu. Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine gidip, kaplumbağa ölülerini alarak, incelemek üzere merkeze götürdü.

DHA’nın haberine göre Işıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü.

Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından, fotoğraflarla birlikte ‘Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim’ paylaşımında bulundu.

Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sabah olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.

Yapılan inceleme sonucu kaplumbağaların doğal yollarla öldükleri ve farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı tespit edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, asri mezarlıkta irili ufaklı çok sayıda kaplumbağanın telef olmasıyla ilgili Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerekli incelemeleri yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Telef oldukları tespit edilen irili ufaklı 30 kaplumbağa ilgili bölgeden alınarak, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir. Yapılan ilk incelemelerinde, kaplumbağaların doğal (hava şartları, kuşlar vb.) yollarla farklı tarih aralıklarında telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Belediyemiz tarafından bununla da yetinilmeyerek, kaplumbağaların telef olma nedenlerinin kesin sonuçlarının net olarak ortaya konulabilmesi için Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine 21 Haziran 2019 tarihinde teslim edilmiştir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek işlemler sonrasında çıkacak kesin sonuçlar ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

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