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30.06.2019
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“Mezbahalar kapatılmalıdır çünkü hayvanlar mal, makine veya köle değildir”

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Kadıköy’de hayvan hakları aktivistleri, mezbahaların kapatılması talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Altıyol’da toplanan Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, “Yaşamak en temel haktır”, “Hayvanlar da anne olur”, “Av cinayettir, yaşamak haktır” yazılı dövizler açtı. Gruptakiler, ” Susma haykır yaşamak haktır” şeklinde slogan atarak Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Onur Tekşen, hayvanların sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Mezbahaların kapatılmasını istediklerini dile getiren Tekşen, şöyle konuştu:

“Mezbahalar kapatılmalıdır çünkü hayvanlar mal, makine veya köle değildir. Mezbahalar kapatılmalıdır çünkü içerideki koşulların iyileştirilmesi ölüm gerçeğini ortadan kaldırmayacak. Hayvan özgürlükçüsü veganlar olarak hayvanların bizler için değil, bizlerle birlikte yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Onlar üzerinde kurulan herhangi bir tahakkümü kesinlikle kabul etmiyoruz.” 

Hayatımıza devam etmek için hayvanların öldürülmesine ve herhangi bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç olmadığını dile getiren Tekşen, “Hayvan özgürlüğünü savunan herkesi bir kez daha vegan olmaya çağırıyoruz.” dedi. 

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak:AA

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