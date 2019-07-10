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10.07.2019
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Mezitli’de çocuklar kitap satıp sokak hayvanlarına mama alıyor

birgun.net birgun.net

Mersin’de Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi, kapı kapı dolaşarak topladıkları kitapların satışından elde edecekleri geliri, sokak hayvanlarına mama almak için kullanacak.

Yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklar, sokakta karşılaştıkları hayvanların yeterli beslenmediğini görünce gıda temin edilmesi için proje üretti. Hayvanlara mama almak için kitap satmaya karar veren çocuklar, mahallelerinde kapı kapı gezerek yüzlerce kitap topladı.

Çocuklar, topladıkları kitapları Viranşehir Mahallesi Sanat Durağı’nda açtıkları stantta satışa sundu. Fiyatları 1 lira ile 3 lira arasında değişen kitaplar yoğun ilgi görürken, kitap satın alan yetişkinler de çocukları güzel davranışları nedeniyle kutladı.

Çocuklar, bir taraftan kitap satışı yaparken, diğer taraftan küresel ısınmaya dikkat çekmek için de katılımcılara ‘Dev buzdağı 150 bin penguenin ölümüne neden oldu. Buzlar erimesin, dünya ağlamasın’ yazılı broşürler dağıttı.

Hayvansever çocukların bu çabasına Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve meclis üyeleri de kitap satın alarak destek verdi.

Sokak hayvanlarının umudu olan çocuklardan 11 yaşındaki Batıkan Akar ise “Sıcak havalar nedeniyle dışarıda aç, susuz hayvanlar görüyorduk. Onlara gıda almak için kitap topladık. Kitap satışından kazanacağımız parayla kedi ve köpeklere mama alacağız. Ayrıca ‘Siyah Penguen’ adlı projemiz var. Küresel ısınma nedeniyle buzlar eriyor ve sevimli penguenler ölüyor. Onun için bizler buna dur demeliyiz,” diye konuştu.

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