Mezuniyet masrafı cep yakıyor

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla, ilkokuldan üniversiteye kadar okullarını bitirecek öğrencileri şimdiden mezuniyet heyecanı sardı. Öğrenciler heyecan yaşarken, veliler ise mezuniyet organizasyonlarında giyilecek abiye kıyafet, takım elbise ve yemek için ödeyecekleri masraflar konusunda kaygılanmaya başladı.

BİN 500 LİRAYI BULUYOR

DHA’nın haberine göre, hazır abiye kıyafetler en düşük 150- 1000 TL arasında, erkekler için takım elbiseler 200-850 TL arasında fiyatlarla satılıyor. Giysiler özel olarak diktirilirse fiyatlar daha da artıyor. Otellerdeki mezuniyet organizasyonlarının fiyatları bir gecelik konaklama ve yemek ile birlikte 95-350 TL arasında değişirken, bir kişinin toplamda yapacağı mezuniyet masrafı ise 300 TL’den başlayarak 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

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Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Yıl içinde toplam cironun yüzde 3-5’ini mezuniyet organizasyonları oluşturuyor. Bu mezuniyetlerin yüzde 75’i şehir içi otellerde salon kiralanarak, yüzde 25’i ise konaklamalı şekilde şehir dışı otellerde yapılıyor. Fiyatlar kişi başı 95 TL’den 350 TL’ye kadar gidiyor. Aldıkları menüye müzik, süsleme, sahne ve yemek girince fiyat değişiyor. Mezuniyet organizasyonları için genelde 4-5 yıldızlı tesisleri ve kapalı salonu olanları tercih ediyorlar. Çoğu otel, servis ve masa ile salon bedeli dahil kişi başı 95 TL -200 TL arası para alıyor. Üniversite mezuniyetlerinde alkollü olanlar için genelde şehir dışı tercih ediliyor, bu nedenle sahil otellerinde konaklamalı organizasyonlar yapılıyor” dedi.

Kemeraltı Çarşısı’nda abiye kıyafet satan Sıdıka Ağartı, “Kısa elbiselerimizi 150-300 TL arasında, uzun elbiseleri ise 300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz. Mezuniyet elbisesini 2-3 saat giyeceklerini düşündükleri için de fazla para vermek istemeyenler oluyor. Şimdi ramazan dolayısıyla satışlarımız azaldı, fakat bir sonraki ay artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

GELEN BOŞ ÇIKIYOR

Esnaf Serkan Çalıkuşu da “Mezuniyet için takım elbise fiyatlarımız 200-850 TL arasında değişiyor. Alışverişe gelen oluyor fakat fiyat konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Aileler bir gün için bu paraları vermek istemiyor. Çok düşük fiyatlar teklif ediyorlar, ancak onların istediği rakam aralığındaki takım elbiseleri gösterdiğimizde beğenmiyorlar. Gelen boş çıkıyor” ifadelerini kullandı.