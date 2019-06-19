22.8 C
Istanbul
20.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Mezuniyet töreni için kurulan dev platform yıkıldı: 2 yaralı

Mezuniyet töreni için kurulan dev platform yıkıldı: 2 yaralı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Karabük Üniversitesi’nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgarda yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Törenin, kurulacak mini platform ile devam edeceği, ancak konser programının iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen bir bıldırcın, duyarlı bir kişi tarafından bulundu. Bitkin haldeki bıldırcın, haber verilmesiyle gelen Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,710AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meteoroloji’den sel uyarısı

Diren Deniz Sarı -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz,...
Devamını Oku

Soylu: İçişleri Bakanıyım, hırsızı iyi bilirim

birgun.net -
Habertürk TV'de yayınlanan Habertürk Gündem Özel programında soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman...
Devamını Oku

Akademi Konseyi’ne Başkanlık modeli

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
15 Temmuz 2018’de çıkarılan, “4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” aradan bir yıl geçmeden...
Devamını Oku

AKP saldırdıkça kaybediyor!

FİKRİ SAĞLAR -
Türkiye, AKP iktidarında hızla ahlaki çöküntüye uğradı.Bu durumu...
Devamını Oku

Aradaki fark kapanmadı, AKP’nin son kozu Erdoğan

MEHMET EMİN KURNAZ -
Tekrarlanacak İstanbul seçimine günler kala AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden sahaya...
Devamını Oku

Haydi sandık başına; İstanbul, Türkiye ve dünya için…

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
23 Haziran’a üç gün kala şu üçlü sorgulama akla geliyor:
Devamını Oku

Sayıştay yargıladı, hükme bağladı: İSKİ’deki kamu zararı 8 milyon 623 bin lira

Nurcan Gökdemir -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 23 Haziran seçimleri öncesi iki aday arasında süren...
Devamını Oku

Panoları işgal eden, 13 milyon lira ödenen şirketin yönetimi tanıdık çıktı: İBB’de kayırma düzeneği

Uğur Şahin -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kentin muhtelif noktalarındaki reklam ünitelerinin İstanbul Dijital Medya...
Devamını Oku

Müziğin yarışması olur mu hiç?

Barış Akpolat -
Geçen hafta jürisi olduğum bir müzik yarışmasında başlıktaki soruyu sordum kendi kendime....
Devamını Oku

Antalya’da 2 caretta caretta bıçaklanıp vurarak öldürüldü

birgun.net -
Antalya'daki Belek turizm bölgesindeki sahilde, 2 caretta carettanın tüfekle vurularak ve bıçaklanarak...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi