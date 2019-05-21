16.3 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa EĞİTİM Mezuniyete hazırlanan öğrencilere ‘aşırılık’ uyarısı

Mezuniyete hazırlanan öğrencilere ‘aşırılık’ uyarısı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin mezuniyet törenlerinde tedbir almasını istedi. Üniversitelerin mezuniyet törenlerindeki iktidara yönelik eleştirilerin ardından harekete geçen MEB’in, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği genelgede, “Öğrencilerin uygunsuz davranışlarından ve aşırılıklardan uzak tutulması” istendi.

Genelgenin, “Türk Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçları ile örtüşmeyen durumların meydana gelmemesi” amacıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderildiği açıklandı. Lise ve üniversite öğrencilerinin İstanbul seçimlerinin ertelenmesine ilişkin mezuniyet etkinliklerinde açtığı eleştiri pankartlarının ardından yayımlanan genelgede

“Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklarından, olumsuz/uygunsuz davranışlarından ve aşırılıklardan korunması amacıyla okul yöneticileri, okul-aile birliği ve öğretmenlerce gerekli tedbirler alınacak ve velilerle işbirliği yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

KIYAFET UYARISI

Mezuniyet etkinliklerinin, “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” doğrultusunda planlanacağını belirten MEB, kılık kıyafetlerin de öğrencilere yakışır sadelikte olmasını istedi.

- Reklam -

SON HABERLER

Gazete ambargosuna hak ihlali kararı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Cezaevlerindeki mahkûmlara birçok gazete ve dergininin verilmemesi AYM tarafından hak ihlali sayıldı....
Devamını Oku

Yandaş medyanın süresi tükendi: Gazeteci değil iktidarın memurları

birgun.net -
Dilan Esenİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun,...
Devamını Oku

Okulda DMD hastası çocuklar var: Eğitim camiası engelli öğrencilere duyarsız

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
En sık karşılaşılan kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi’li (DMD) öğrenciler, okullarında...
Devamını Oku

Aşırı sağın gölgesinde seçim rüzgârı

birgun.net -
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yarın başlıyor. AB genelinde 23-26 Mayıs’ta tüm üye...
Devamını Oku

Avrupa’yı faşist nefretten korumalıyız

birgun.net -
ÖZGÜR ÇOBANAvrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine sayılı günler...
Devamını Oku

Meteoroloji’den bazı bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve...
Devamını Oku

Bahreyn’de ‘yüzyıllık ihanet’ hazırlıkları

Diren Deniz Sarı -
İsrail’in kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli yetkililer, ABD’nin İsrail’i Bahreyn’de düzenlenecek ekonomi...
Devamını Oku

Akaryakıt istasyonu için yargı kararı yok sayıldı

Uğur Şahin -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi’nde yargının daha önce...
Devamını Oku

Ulaştırma bakanı Turhan’ın açıklaması ortaya çıktı: ‘Rüzgâr sorun değil’ demiş

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Yap, İşlet, Devret modeliyle inşa edilen, yolcu garantisi ve büyüklüğü nedeniyle tartışılan...
Devamını Oku

Kaçak yapılaşmada cemaat iddiası

DİLARA ŞİMŞEK -
Yalova ile Düzce arasındaki Sugören köyüne bağlı Höyüktepe’deki kaçak yapılaşma sürüyor. Köylüler...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi