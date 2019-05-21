Mezuniyete hazırlanan öğrencilere ‘aşırılık’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin mezuniyet törenlerinde tedbir almasını istedi. Üniversitelerin mezuniyet törenlerindeki iktidara yönelik eleştirilerin ardından harekete geçen MEB’in, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği genelgede, “Öğrencilerin uygunsuz davranışlarından ve aşırılıklardan uzak tutulması” istendi.

Genelgenin, “Türk Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçları ile örtüşmeyen durumların meydana gelmemesi” amacıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderildiği açıklandı. Lise ve üniversite öğrencilerinin İstanbul seçimlerinin ertelenmesine ilişkin mezuniyet etkinliklerinde açtığı eleştiri pankartlarının ardından yayımlanan genelgede

“Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklarından, olumsuz/uygunsuz davranışlarından ve aşırılıklardan korunması amacıyla okul yöneticileri, okul-aile birliği ve öğretmenlerce gerekli tedbirler alınacak ve velilerle işbirliği yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

KIYAFET UYARISI

Mezuniyet etkinliklerinin, “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” doğrultusunda planlanacağını belirten MEB, kılık kıyafetlerin de öğrencilere yakışır sadelikte olmasını istedi.