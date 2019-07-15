MFÖ’nün gitaristi Fuat Güner: Onay vermeseydik Özkan oyunculuk yapamazdı

MFÖ grubunun gitaristi Fuat Güner, “Bizde her karar üçte üç alınır. Eğer ikiye bir kalınırsa, üçüncüyü ikna etmek için aylarca uğraşırız. Bu karar olmasaydı, mesela seyirci Özkan’ın (Uğur) oyunculuğundan mahrum kalacaktı” açıklaması yaptı.

Sabah’ın haberine göre, MFÖ grubunun gitaristi Fuat Güner, grup içerisinde sürtüşme yaşanıp yaşanmadığı sorusuna, “Yaşıyoruz tabii ama bunu sahneye yansıtmadık hiçbir zaman. Kimi zaman kavga edip kimi zaman dargın kalıyoruz. Sahneye çıktığımız anda, her şeyin bitmesi gerekiyor. Grup olmak budur zaten. Seyirci bunu bilmemeli. Her şeye rağmen şov devam etmeli” yanıtını verdi.

Güner, “Uzun süre küs kaldığınız oldu mu kendi aranızda?” sorusunu da “Mazhar (Alanson) ile bir yıl küs kaldık mesela. İzleyicilerimiz anlamadı ama bu durumu. Bir grubu dağıtmak çok kolaydır, tutmak çok zordur. Sabır göstererek, tevekkül ederek, geçmişe saygı göstererek MFÖ’yü hâlâ bir arada tutuyoruz. Dünyada The Rolling Stones grubundan sonraki en eski grup biziz. Kolay değil bunu başarabilmek. Halkımız da bizim ayrılmamızı istemedi. Onların sevgisi bize hep destek oldu” diye yanıtladı.

Güner, “Bizde her karar üçte üç alınır. Eğer ikiye bir kalınırsa, üçüncüyü ikna etmek için aylarca uğraşırız. Bu karar olmasaydı, mesela seyirci Özkan’ın (Uğur) oyunculuğundan mahrum kalacaktı” diye konuştu.