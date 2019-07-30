MGK toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplandı. Toplantı saat 15:15’te başladı.

MGK’NİN GÜNDEMİ

MGK’de, Fırat’ın doğusuna olası operasyon ve devam eden hazırlıklar masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuya ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Ayrıca, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in geçen hafta Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar toplantıda masaya yatırılacak. Türk ve ABD askeri heyetleri arasında, Güvenli Bölge’nin tesisi için oluşturulan çalışma grubunun faaliyetleri değerlendirilecek.

MGK’de S-400’lerin teslimat süreci de gözden geçirilecek. İlk batarya teslimatı tamamlanan S-400’lerin olası konuşlanma yerlerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ABD’nin olası yaptırımlarına karşı atılacak adımlar da ele alınacak. Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması halinde izlenecek yol haritası belirlenecek.

Ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de MGK’nin masasında olacak. Türkiye’ye ait gemiler tarafından gerçekleştirilen sondaj ve arama çalışmalarındaki gelinen aşama MGK’de değerlendirilecek.

Doğu Akdeniz’deki son duruma ilişkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in MGK’de ayrı ayrı sunum yapması bekleniyor.